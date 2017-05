Facebook constitue une équipe de modérateurs pour contrôler ses vidéos live

Suite aux récentes dérives et autres faits divers morbides, Facebook a décidé de modérer au mieux ses vidéo live. La compagnie a décidé d’embaucher 3 000 modérateurs afin de contrôler ce que certains utilisateurs peuvent diffuser en direct. Si les vidéos live ont rencontré un certain succès, elles ont également apporté leur lot de dérives. Certains utilisateurs diffusent ainsi des contenus haineux ou comportant des scènes de violence et même de viol. Facebook qui a jusqu’ici du mal à contrôler ces débordements a décidé de consacrer plus de ressources pour modérer ses vidéos en direct.

Ces 3 000 modérateurs scruteront les vidéos live qui sont publiées afin d’identifier leurs contenus. Si le modérateur estime que le contenu est violent ou haineux, il le retirera sur-le-champ. Les autres utilisateurs peuvent également alerter une vidéo pour que celle-ci soit contrôlée. Par ailleurs, une vidéo qui atteint un certain nombre de vues sera automatiquement contrôlée.



Cette nouvelle équipe qui pourrait être régulièrement exposée à des contenus dangereux et traumatisants suppose le fait que Facebook mette en place un système de support psychologique. Même si Facebook ne s’est pas encore exprimé à ce sujet, il est certain qu’il s’agira d’un futur enjeu important au sein de ses employés.



>>> Lire aussi : Facebook lance une IA capable de détecter les risques de suicide chez ses utilisateurs