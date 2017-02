D’après le Wall Street Journal, Facebook préparerait une application de streaming TV avec des programmes inédits. Facebook aurait même demandé à plusieurs éditeurs de développer des show TV pour son application.



Facebook ne s’en cache pas, la société a commencé depuis un moment déjà, à placer la vidéo au cœur de son service. Dans les derniers mois, le réseau social le plus utilisé du monde a en effet introduit les vidéos live, 360° et les publicités au milieu des vidéos.



Cette fois, la compagnie semble vouloir aller encore plus loin en créant sa propre application afin de fournir du contenu original sous forme de shows TV. Facebook aurait approché des médias pour leur vendre des emplacements publicitaires en échange de programmes TV. Ces « shows » pourraient durer jusqu’à 10 minutes et proposeraient des sujets comme le sport ou le divertissement.



À l’inverse de YouTube, où les utilisateurs savent déjà ce qu’ils recherchent, l’application de Facebook proposera aux utilisateurs de découvrir du contenu. D’après le Wall Street Journal, Facebook planifierait sa nouvelle application depuis plusieurs années.

