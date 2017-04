Facebook présente deux nouvelles caméras 360° : la X24 et la X6

Facebook n’a jamais caché son intérêt grandissant pour la réalité virtuelle. Après la caméra 360 Surround, la compagnie mise une nouvelle fois sur la technologie en présentant deux nouvelles caméras 360° baptisées X24 et X6.

En plus de filmer à 360° et en 3D, les deux nouvelles caméras de Facebook permettent à l’utilisateur de vivre l’expérience sous différents angles. L’utilisateur peut ainsi réellement naviguer dans la vidéo. Lorsque ce dernier bougera la tête son point de vue restera fixe à la différence des autres caméras 360° dont son prédécesseur.

Tout comme la caméra Surround, Facebook n’a pas l’intention de commercialiser la X24 et la X6. Toutefois, la compagnie donnera des licences à certaines partenaires afin de les permettre de fabriquer et de commercialiser ensuite les caméras. La X24 et la X6 pourront donc se retrouver dans les commerces dès cette année.



