Facebook introduit les publicités dans l’application Messenger

Facebook diffuse déjà des publicités dans nos fils d’actualité mais veut également s’attaquer à l’application Messenger. La société a officiellement annoncé sur le blog Messenger qu’ils étaient en train d’expérimenter les publicités au sein de l’application.



Les publicités s’afficheront à l’intérieur de l’application Messenger en dessous des récentes conversations un peu à la manière des notifications d’anniversaire. Les utilisateurs ne pourront pas désactiver ces publications. Néanmoins, tout comme le fil d’actualité Facebook, ils pourront choisir de les masquer ou de signaler qu’elles ne sont pas pertinentes.



Facebook commence une première phase d’essai cette semaine en déployant la fonctionnalité en Australie et en Thaïlande. Suite à cet essai, la société aura récolté les données nécessaires pour envisager un lancement international.



Cette nouveauté permettra aux annonceurs d’avoir la possibilité de publier sur plus d’espaces au cœur même de l’application. Elle permettra également à Facebook de générer plus de revenus puisque le service est gratuit pour les utilisateurs. Pour ces derniers néanmoins, il est moins sûr que la nouvelle soit accueillie avec autant d’enthousiasme.

