Facebook : le « Safety Check » va aussi permettre de demander de l’aide

Facebook vient d’ajouter une nouvelle fonctionnalité à son outil « Safety Check ». Cette nouvelle fonctionnalité va pouvoir mettre en contact des personnes afin de recevoir de l’aide en cas d’urgence. Facebook avait lancé son outil « Safety Check » en 2014. Depuis plus de deux ans maintenant, Facebook permet de signaler aux autres utilisateurs que l’on est en sécurité en cas de crise. L’outil se déclenche lorsqu’il détecte qu’une catastrophe naturelle, une attaque ou une crise a lieu dans une ville précise. Il s’appuie sur un système qui analyse les statuts et vérifie les faits avec une entreprise tierce.



Désormais, en plus d’indiquer que l’on se trouve en sécurité, les utilisateurs vont pouvoir proposer leur aide. Ils vont en effet avoir la possibilité de poster des messages au sein de « Safety Check » afin de proposer un foyer ou de la nourriture aux personnes sinistrées. Cette communauté d’entraide a été inspirée après les attaques de Paris en novembre 2015 où de nombreux habitants proposaient leur aide sur Facebook avec le fameux « #PorteOuverte ».



Le nouvel outil est déjà disponible aux États-Unis, Canada, Nouvelle-Zélande, Inde et en Arabie Saoudite.

