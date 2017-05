Facebook va streamer des compétitions d'eSport

Si Amazon Prime Video a misé sur les sports automobiles pour augmenter son taux d’audience, Facebook veut séduire avec les tournois d'eSports. Le réseau social vient de conclure un partenariat avec l’Electronic Sports League (ESL) qui regroupe une large communauté de joueur en Europe et en outre-Atlantique.

Facebook aura ainsi l’exclusivité sur la diffusion des compétitions Counter-Strike Global Offensive et d’une émission hebdomadaire de trente minutes consacrées aux moments forts de l’évènement. Ces contenus viennent de la plateforme ESEA et suivent la progression des joueurs d’élite venant d’Europe ou de l’Amérique du Nord. Ces derniers se répartissent dans des équipes d’un niveau homogène durant les compétitions, mais le comptage des points est individuel, permettant ainsi d’établir un classement des meilleurs joueurs.

En plus de l’ESEA, Facebook diffusera également les tournois ESL One, les Intel Extreme Master, les différents ligues et championnats nationaux. En tout, l’accord prévoit 5500 heures de programmes. L’ESL renforce ainsi son impact médiatique alors que Facebook cherche à promouvoir ses services de streaming auprès de ses 1,94 milliard d'utilisateurs actifs mensuels.

