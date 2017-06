Facebook préparerait un programme de télé-réalité avec le producteur de Ninja Warrior

D’après The Hollywood Reporter, Facebook préparerait un programme de télé-réalité baptisé « Last State Standing ». Cette nouvelle émission serait réalisée par Arthur Smith, le producteur de Ninja Warrior.

Dans la continuité de la célèbre émission Ninja Warrior, le Last State Standing sera une émission de compétition. 50 candidats, un de chaque État des USA, s’affronteront lors de différents jeux et défis. Le vainqueur pourra repartir avec 500 000 dollars.



L’émission serait déjà en tournage, mais on ignore encore la date de la première diffusion ni le nombre d’épisodes au total. Last State Standing devrait arriver vers la fin de l’été. L’émission fait partie d’une liste de nouveaux programmes originaux que préparerait Facebook.



