Facebook développerait une intelligence artificielle capable de traduire neuf fois plus vite que ses concurrents

Facebook a déclaré être en train de travailler sur une nouvelle méthode de traduction. L’intelligence artificielle développée serait capable de traduire neuf fois plus vite que ses concurrents.

Ce n’est pas une surprise si Facebook investit beaucoup dans les recherches concernant la traduction. En effet, le but du réseau social a toujours été de rendre le monde plus ouvert et plus connecté. Faciliter les systèmes de traduction c’est également réduire les barrières de langage. C’est donc pourquoi Facebook travaille actuellement sur une intelligence artificielle capable de détruire ces barrières.

D’après les ingénieurs Michael Auli et David Grangier qui ont travaillé sur le projet, cette nouvelle méthode serait beaucoup plus rapide que celles utilisées par les concurrents. Jusqu’à présent, Facebook proposait déjà de traduire des statuts ou des commentaires. Néanmoins, ces traductions étaient très souvent approximatives car le langage utilisé sur Facebook est différent du langage académique. C’est donc un enjeu que la compagnie a essayé de prendre ne compte en développant sa nouvelle AI.

En général, les systèmes de traduction fonctionnent sur la base de réseaux neuronaux ou RNN. L’intelligence artificielle va analyser de gauche à droite une phrase dans le but de traduire mot à mot. La nouvelle intelligence artificielle de Facebook utiliserait une méthode dite CNN qui analyserait l’ensemble d’une phrase ou d’un texte. C’est donc une approche plus globale et plus logique.



Pour le moment, cette nouvelle technologie est encore à l’état de recherche. Le système développé n’a pas encore été appliqué à un produit Facebook.



>>>>>> Lire aussi : Samsung lance une application qui permet de traduire du texte en emojis