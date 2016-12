Facebook lance des transmissions audio en direct

Après avoir lancé les vidéos en direct, Facebook introduit les transmissions audio en direct. Cette nouvelle fonctionnalité concernera dans un premier temps uniquement les médias et sera ensuite disponible à tous les utilisateurs.



Facebook lance sa nouvelle fonctionnalité en collaboration avec une petite poignée de partenaires tels que LBC radio, the BBC World Service, Harper Collins, et les auteurs Adam Grant et Britt Bennett.



Si vous pourrez fermer l’application Facebook et continuer d’écouter une radio sur votre smartphone sur Android, ce ne sera malheureusement pas le cas sur l’iPhone. Les utilisateurs iOS devront garder l’application ouverte pour continuer d’écouter. D’après Facebook, sa nouvelle fonctionnalité devrait s’étendre à tous ses utilisateurs d’ici l’année prochaine.

