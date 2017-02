Comment Facebook veut remplacer votre météo

Les usagers de Facebook ont certainement remarqué la notification sur la météo apparue en haut du fil d’actualité. Depuis le 8 février, ce petit message mène à une véritable fonctionnalité météo avancée. Sur l’application Facebook mobile, l’onglet se trouve dans le même volet que les groupes, et les évènements.

Facebook livre donc des prévisions météorologiques détaillées provenant du site Weather.com. Les informations concernent par défaut la ville de l’utilisateur, mais il est possible de paramétrer cet onglet avec une autre localité en allant dans la section météo.

La page présente les prévisions météorologiques pour les cinq jours à venir. L’image de fond s’accorde avec le temps qu’il fait. Et si la température s’affiche en degré Fahrenheit, le panneau de réglage en haut et à droite de la section permet de le changer en degré Celsius.

Selon Facebook, près de 95 % d’utilisateurs disposeraient déjà de la fonctionnalité. Le géant des réseaux sociaux travaille actuellement sur un système de notification météo. Il est intégré au site, mais ne sera pleinement fonctionnel que d’ici la fin du mois. L'idée derrière ces "nouvelles" fonctionnalités c'est évidement d'encourager les utilisateurs à consulter la météo via Facebook et d'éventuellement interagir avec leurs amis sur la base de cette météo. Par ailleurs, Facebook a notamment amélioré son outil Safety Check et son intelligence artificielle depuis le début d’année.