Fahrenheit 451 : bientôt une adaptation en film sur HBO ?

Après une première adaptation au cinéma par François Truffaut en 1966, le roman culte Fahrenheit 451 pourrait être de nouveau porté à l’écran. La chaîne américaine HBO travaillerait en effet sur un film adapté de l’œuvre de science-fiction.

Publié en 1953 et écrit par l’auteur américain de science-fiction Ray Bradbury, Fahrenheit 451 a rapidement su se placer comme une référence de la science-fiction et de l’anticipation dystociques, à la manière de 1984 de George Orwell. Le roman raconte la vie de Guy Montag, un pompier dans une société où les soldats du feu n’ont plus comme mission d’éteindre les incendies, mais de brûler les livres et le savoir. Il va cependant peu à peu se découvrir une passion pour la lecture au risque de s’attirer les foudres de ses supérieurs, alors que la guerre s’annonce face à une autre puissance.

Si le roman de Ray Bradbury a déjà été adapté au cinéma en 1966 par François Truffaut, il pourrait cependant revenir bientôt sur le petit écran comme l’a annoncé mercredi Variety. Le site, spécialisé dans l’actualité du cinéma, annonce en effet que la chaîne HBO travaillerait sur une nouvelle adaptation en film, avec Michael B. Jordan (Creed, Les 4 Fantastiques) dans le rôle de Montag, le personnage principal, et Michael Shannon (Man of Steel, Take Shelter) dans celui de son supérieur, Beatty. Après Westworld, il s’agirait de la deuxième création de science-fiction de la chaîne HBO. Une autre série, adaptée de la saga Fondationd’Isaac Asimov, serait également en développement, sans qu’aucune nouvelle n’ait été donnée depuis plus de deux ans.

On ignore encore quand le film Fahrenheit 451 pourrait être diffusée. Selon Variety, même si le film n’en est encore qu’au stade de projet, il pourrait être rapidement validé par HBO qui pourrait se décider à le commander prochainement.