Wasteland Warfare : ce que l'on sait du jeu de plateau Fallout

Fallout aura droit à son jeu de plateau. C’est l’éditeur Modiphius qui l’a annoncé via sa page Facebook avec une première image mettant en avant une partie du matériel du jeu : des figurines !

En toute discrétion, Fallout : Wasteland Warfare ne s’est révélé qu’aux amateurs de jeux physiques. Bethesda, qui détient les droits de la saga, n’a encore rien annoncé de son côté, mais le jeu est bien développé sous licence officielle.

Dans un jeu de questions-réponses sur son post Facebook, Modiphius donne quelques informations sur ce que devrait être son Fallout. Il s’agira d’un jeu de figurines, mais pas d’un jeu de plateau. Le style escarmouche semble avoir été privilégié, comme ça l’a été pour Walking Dead : All Out War, par exemple. Ce sera donc aux joueurs de créer leurs propres mises en scène et décors.



Trois modes sont au programme : du joueur contre joueur, des missions en coopération et même des missions solo, ajoute l’éditeur. Côté règles, il ne s’étend pas encore sur le sujet, mais précise qu’il songe à reprendre des mécaniques de Achtung! Cthulhu, un de ses précédents jeux, sorti en 2013 via Kickstarter.





Plus d’une trentaine de figurines seront disponibles. Sculptées en résine, elles adopteront le format 32 mm, soit celui de Warhammer, pour référence, et auront toutes des socles texturés. En outre, ceux qui préfèrent le jeu à la peinture pourront acquérir des figurines peintes par Modiphius. On imagine qu’un surcoût sera alors appliqué.



Si certains pensaient tout d’abord que ce jeu se limiterait aux personnages du quatrième et dernier opus vidéoludique en date, Modiphius indique qu’il a pioché dans l’intégralité de la franchise créée par Interplay, de Fallout à Fallout 4 en passant par New Vegas.



S’il est annoncé, Fallout : Wasteland Warfare n’a pas encore de date de sortie. Modiphius a déclaré qu’il donnerait de plus amples informations dès la semaine prochaine. Il affirme néanmoins un point important. Il ne s’agira pas d’une campagne participative, le jeu sera directement disponible en précommande.