Game of Thrones : Littlefinger au coeur d'un fanfilm de 16 minutes

La série TV Game of Throness'achèvera l’an prochain avec la huitième saison. Si George R. R. Martin, l’auteur des livres, et la chaîne américaine HBO se penchent déjà sur cinq projets de spin off, de leur côté, les cinéastes, Ciaran Mc Ilhatton et Shane Gibson, ont donné vie à leur imagination dans un prequel de Game of Thrones de 16 minutes.

L’histoire a lieu quelque temps avant le couronnement de Robert Baratheon et la défaite du roi fou. Les réalisateurs mettent en lumière le personnage de Brandon Stark, frère aîné de Ned, qui sera par la suite tué par Aerys Targaryen, Petyr Baelish, Catelyn Tully, Lysa Tully et Ethan Glover. La vidéo retrace notamment le duel entre Brandon, promis alors à Catelyn, et Petyr Baelish, profondément amoureux d'elle.

Ce court métrage est un fan film avec un petit budget, mais il n’en demeure pas moins qu’il rend hommage à l’univers très riche de Game of Throne. Ce prequel de la série TV est bien parti pour récolter la reconnaissance des fans en attendant le 16 juillet, date prévue pour la diffusion de la saison 7.