Faraday Future n'a pas abandonné l'idée de concurrencer Tesla

FF 91 | Emergence

Faraday Future était vu comme le futur concurrent de Tesla à ses débuts. Mais la startup a eu de la difficulté à séduire avec ses modèles. Son concept-car FFZero 1 reste l’une des déceptions du CES 2016 tout comme son SUV FF91 qui s’est surtout illustrés par son dysfonctionnement. Mais Faraday Future persiste et montre qu’elle est bien déterminée à lancer ce dernier modèle en production.

La startup a dévoilé une vidéo montrant le FF91, son fer de lance face à la Model X de Tesla. La voiture entièrement électrique avale l'asphalte, traversant forêts sereines et environnement urbain en affichant une silhouette bien lisse. Au centre du capot se dresse un petit cylindre embarquant un capteur LIDAR pour la conduite autonome. L’instrument s’ajoute à 10 caméras avant et arrière ainsi qu’à 12 capteurs à ultrasons et 13 radars à longue et basse distance. Le FF91 devrait offrir une autonomie de 600 kilomètres grâce à une batterie de 130 kWh qui alimente un moteur de 1050 chevaux.

Les rumeurs parlent d’un tarif allant jusqu’à 300 000 $. Il semble que le chemin soit encore long pour concurrencer le Model X d’autant plus que le constructeur automobile a eu des problèmes financiers en 2016.

