Faraday Future revoit ses plans de production à la baisse

La compagnie Faraday Future semble faire face à une période difficile. D’après Reuters, la société serait en effet en train de revoir sa production à la baisse.



Faraday Future aurait décidé de faire des changements drastiques dans ses différents plans. Le constructeur automobile qui annonçait sept nouveaux véhicules électriques n'en prévoit désormais plus que deux. Les deux modèles qui restent en développement sont la FF 91 et la FF 81 qui devrait concurrencer directement la Model X de Tesla.



En plus de baisser le nombre de véhicules en développement, Faraday Future aurait également fait des changements concernant son futur site de production. À l’origine, la société avait annoncé une usine de 279 000 mètres carrés dans le nord de Las Vegas. Désormais, d’après les dernières nouvelles, celle-ci ne devrait pas dépasser les 60 000 mètres carrés.

