Free Comic Book Day : samedi 6 mai, les BD seront gratuites dans les librairies

Comme chaque année depuis 2002, le Free Comic Book Day permettra de repartir avec des BD gratuites et offertes par les librairies spécialisées.



L'opération FCBD a lieu dans toute la France et en particulier chez les librairies proposant des comics. Samedi 6 mai, en entrant dans une boutique, vous pourrez repartir avec quelques BD inédites et surtout gratuites. Tous les comics offerts ce jour-là contiennent des histoires qui permettent de lancer les futures histoires des grands éditeurs que sont Marvel, DC et autres. Si les comics en VO ont longtemps dominé le FCBD, les éditeurs français ont fini par jouer le jeu et proposer à leur tour des comics à leurs lecteurs. Voici donc une liste de tout ce qui vous attend en VF dans deux jours :

Wonder Woman: Year One [Urban Comics]

[Urban Comics] I Hate Image [Urban Comics]

[Urban Comics] Doctor Strange – Mystic Apprentice! [Panini Comics France]

[Panini Comics France] Star Wars – Docteur Aphra [Panini Comics France]

[Panini Comics France] American Monster [Snorgleux Comics]

[Snorgleux Comics] Never Go Home [Snorgleux Comics]

[Snorgleux Comics] Mighty Morphin Power Rangers – Pink [Glénat Comics]

[Glénat Comics] Spawn se les prend tous! [Delcourt Comics]

[Delcourt Comics] Skybourne - La Malédiction de Rowans - Dead Inside [Delcourt Comics]

[Delcourt Comics] Unity : Dans la toile du Dr Silk [Bliss Comics]

[Bliss Comics] Quatre Docteurs, une nouvelle histoire incroyable ! [Akileos]

Des dizaines de titres vous attendent également en VO. La liste complète de ces comics est consultable sur le site officiel. Enfin, notez que la librairie Comics Zone éditera également un skeetchbook, dont le thème est « Les super-héros au quotidien ».



Chaque librairie applique une politique qui lui est propre. Chez Pulp's par exemple, on profitera de deux numéros gratuits (VF ou VO, peu importe) par personne. Pour profiter de numéros supplémentaires, il faudra effectuer un achat dans la boutique (chaque tranche de 10 € donne droit à un exemplaire en plus). Les boutiques Album sont encore plus généreuses et offrent 3 comics en VF et 1 en VO sans obligation d'achat. Si vous achetez un comic book en VO (TPB ou fascicule mensuel), vous repartez avec 5 BD en VO. Et si vous venez déguisé en personnage de comics, vous aurez même droit à 5 BD en VO supplémentaires.



Rendez-vous sur le site officiel FCBD France pour retrouver la liste toutes les librairies participantes. Au passage : rien ne vous empêche d'écumer les boutiques à la recherche de tous les titres, ou d'y aller à plusieurs pour récolter encore plus de titres.

>> Super-héros : quels comics faut-il avoir lus ?