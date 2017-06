Funko lance des figurines Pop Parks and Recreation

Le projet a fait une première apparition en début d'année chez la série Parks and Recreation qui envisageait des figurines Funko à l’effigie de ses personnages. Le fabricant de jouets américain donne maintenant une date pour la première vague de jouets.

Il faudra donc attendre le mois de juillet pour voir arriver les miniatures de Ron Swanson, Andy Dwyer, April Ludgate, l’agent du FBI, Burt Macklin, l’ambitieuse Leslie Knope. Il semble que Funko ait eu un coup de cœur pour Li'l Sebastian, qui a fait une apparition dans la saison 3 et 6, car le petit cheval a également droit à une représentation en miniature, contrairement à des personnages comme Ann et Tom pourtant tout aussi importants. En attendant le mois de juillet, il se pourrait que d’autres figurines viennent enrichir cette collection Parks and Recreation de Funko. La société ouvre déjà les précommandes sur son site officiel. L’unité est proposée à 10,99 dollars (9,84 euros).

La série TV Parks and Recreation a été diffusée pour la première fois en 2009 sur NBC et s’est terminée en février 2015 avec la saison 7.

