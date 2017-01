Avengers 3 sera le film de plus cher de l'histoire

Le tournage aura lieu à Édimbourg, Glasgow et dans les Highlands pendant près de six mois. Fruit de la collaboration entre Disney et Marvel, le film de superhéros bénéficiera d’unbudget de 460 millions de dollars. La production retient le casting de superstars déjà présent dans les précédents volets tels que Samuel L Jackson, Robert Downey Jr. et Scarlett Johansson. On attend également l’apparition de Benedict Cumberbatch qui enfilera encore le costume de Dr Strange.

Betty Ross, apparue pour la dernière fois dans L’incroyable Hulk, pourrait retourner à l’écran, toujours sous les traits de Liv Tyler. Pour le méchant de l’histoire, les rumeurs laissent entendre que ce serait Karen Gillian qui interprétera Nebula.

Le budget d’Avengers 3 dépassera donc Pirates des Caraïbes : la fontaine de jouvence (2011) et ses 378,5 millions de dollars.

Avengers 3 est l'un des films les plus attendus pour 2017 après les deux précédents volets qui avaient rapporté 3 milliards de dollars au box-office. Inspiré des comics, le film mettra en lumière de nombreux personnage clés comme Iron Man, Thor, Captain America et The Incredible Hulk.



