Ce fan film sur Street Fighter est mieux que le jeu

Une nouvelle fan vidéo Street Fighter sous peu

L’infographe britannique Pau Johnson, dit « OtaKing » n’est plus à présenter aux inconditionnels d’animes japonais. En effet le jeune homme qui est passionné par les mangas, comics et jeux vidéo des années 80/90 a conquis des millions d’internautes avec ses vidéos d’hommage à Doctor Who ou Star Wars.

En 2015, Paul Johnson avait déjà réalisé une séquence animée de Tie Fighter, le jeu vidéo de combat spatial édité par LucasArts et sorti en 1994. Elle reprenait fidèlement le style des personnages et de l’univers de la guerre des étoiles. Ce fan a notamment étudié pendant près de 4 ans les dessins et animations Star Wars qu’il a pu trouver, pour parvenir à un tel résultat.

OtaKing se consacre actuellement à un nouveau projet qui lui tient vraiment à cœur. Il s’agit d’un film de 20 minutes inspiré de la série de jeux vidéo de Capcom sorti en 1994, Street Fighter II. Une fois de plus, ses dessins sont fidèles à ceux de l’original, mais les quelques minutes d’animations demandent beaucoup de travail et d’investissement en matériel.

C'est pour cette raison que Paul Johnson a eu recours à la plateforme de financement participatif Patreon, basée à San Francisco, pour financer sa dernière production.

