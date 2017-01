Star Wars : le tournage du film sur Han Solo a commencé !

C’est parti pour le tournage du film spin-off sur Han Solo. Ce lundi, le coréalisateur Chris Miller a en effet publié une photo sur Twitter du tout premier plan du film.

Si le prochain volet de la franchise Star Wars sera l’Épisode VIII, baptisé The Last Jedi, le tournage du film suivant, prévu pour l’an prochain, a d’ores et déjà commencé comme l’a annoncé le réalisateur Chris Miller. Dans un tweet publié ce lundi, il a en effet partagé une photo du premier plan tourné du film, en date du 30 janvier 2017, à 9h58. Si on peut surtout voir sur la photo un clap avec affichage électronique, on peut également voir le titre de travail du film, provisoirement nommé Red Cup. Un clin d'oeil aux gobelets rouges des soirées étudiantes américaines, conçus par l’entreprise Solo.

Autre clin d’œil, le texte accompagnant l’image dans le tweet de Chris Lord : « Han First Shot » (Han premier plan). On peut en effet y voir une allusion à la fameuse polémique pour savoir qui de Han Solo ou Greedo a tiré le premier sur l’autre dans la Cantina dans l’Épisode IV de Star Wars. Pour beaucoup de fans, Han Solo était le premier assaillant comme l’indiquait le premier montage du film. Une version remise en cause par les nombreuses retouches apportées ultérieurement au film par George Lucas.

Le film dédié à la jeunesse de Han Solo sera, comme Rogue One, un spin off de la saga Star Wars, appartenant à la collection « A Star Wars Story ». Il est réalisé par Chris Miller et Phil Lord (La Grande Aventure Lego, Tempête de Boulettes Géantes), avec Alden Ehrenreich (Han Solo), Donald Glover (Lando Calrissian), Woody Harrelson (Garris Shrike) ou Emilia Clarke. Le film doit sortir en mai 2018 mais serait repoussé à décembre de la même année.