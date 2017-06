Le film Venom ne fera pas partie de l'univers cinématographique Marvel

Le film Venom, prévu pour 2018, n'aura pas le privilège d'être intégré au reste du MCU, l'univers cinématographique Marvel lancé en 2008 et qui continue encore aujourd'hui (et pour longtemps) à alimenter les salles obscures. L'actuel big boss de Marvel Studios vient de le confirmer au site Premiere.



Venom, c'est l'un des super-vilains (et aussi super-héros) les plus emblématiques des comics Marvel. Généralement associé à Spider-Man, le personnage est déjà apparu au cinéma, dans le Spider-Man 3 de Sam Raimi sorti en 2007. Mais il aura aussi droit à son propre film l'année prochaine. L'acteur principal a déjà été trouvé : il s'agit de Tom Hardy, que l'on a pu voir dans The Dark Knight Rised ou Mad Max Fury Road. Mais contrairement à Spider-Man Homecoming, qui est le résultat d'un partenariat entre Marvel Studios et Sony, Sony se retrouvera seul aux commandes de Venom.



En conséquence, on peut s'interroger sur la place du personnage dans l'univers cinématographique Marvel. Spider-Man en fait partie depuis Captain America Civil War, alors pourquoi pas Venom, l'un de ses pires ennemis ? Interrogé par Premiere, Kevin Feige n'a cependant laissé aucune place au doute : « Venom est un projet purement Sony. Je ne sais pas grand-chose du projet à part qu'il y a Tom Hardy dedans, ce qui est une bonne idée de casting », a ainsi déclaré le PDG de Marvel Studios.



En clair, le redoutable Venom sera totalement indépendant des autres films Marvel et du MCU. On ignore d'ailleurs si Tom Holland, l'acteur qui incarne actuellement Spider-Man sur grand-écran, sera au casting de ce nouveau film, dont la sortie est annoncé pour le 5 octobre 2018 aux USA.