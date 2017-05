Cinéma : Tom Hardy sera Venom en octobre 2018

Après une apparition dans Spider-Man 3 en 2007, Venom sera de retour dans son propre film dès l’an prochain. Les studios Sony et Marvel ont en effet choisi le comédien Tom Hardy pour interpréter le personnage.

>>> Venom : le film sortira en octobre 2018

On savait depuis plusieurs mois que Sony Pictures comptait sortir un film Venom en octobre 2018. Si le projet figure de longue date dans les annonces du studio, il a longtemps été repoussé après la récupération des films Spider-Man au sein de l’univers Marvel, aux côtés des Avengers et des Gardiens de la Galaxie. Cependant, cette fois, c’est la bonne. Sony Pictures a en effet annoncé ce vendredi avoir trouvé son Venom. Le super-vilain sera ainsi interprété par Tom Hardy, déjà vu notamment dans Mad Max Fury Road ou The Dark Knight Rises.

Si l’on a déjà pu voir Venom dans Spider-Man 3 en 2007, c’est peu dire que le personnage était raté, le film étant considéré par beaucoup comme le pire de la trilogie de Sam Raimi. Pour rappel, Venom est en fait Eddie Brock, un ancien journaliste infecté par un symbiote, un parasite extraterrestre, qui le rend alors mauvais et lui donne des pouvoirs identiques à ceux de Spider-Man, ainsi qu’une très grande force.

Le film Venom sera réalisé par Ruben Fleischer, à qui l’on doit déjà Bienvenue à Zombieland ou Gangster Squad. Le film devrait être réservé aux plus de 17 ans, comme Deadpool sorti l’an dernier, et devrait se situer dans le même univers que les Avengers. Le tournage débutera cet automne pour une sortie aux États-Unis le 5 octobre 2018, soit un an plus tard.