Cinéma : 25 films geek à attendre (ou pas) en 2017

Alors que l’année 2017 vient tout juste de débuter, il est temps de se pencher sur ce qu’elle aura à nous proposer en matière de cinéma. Comme tous les ans depuis une dizaine d’années, les geeks seront au centre de la cible posée par les studios entre les films de super-héros, de science-fiction ou les adaptations de mangas et de romans. La rédaction de Tom’s Guide a fait le tour de tous les longs-métrages programmés pour 2017 et vous fait part des films geek les plus attendus de l’année, de la Tour Sombre à Lego Batman en passant par Blade Runner 2049, King Kong ou les Power Rangers.

Cinéma : les films geeks les plus attendus en 2017