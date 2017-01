Les films des Oscars 2017 se font déjà pirater

Alors que les films prétendant aux Oscars débarquent généralement aux alentours des fêtes de fin d'année sur les réseaux de p2p, cette fois-ci, il aura fallu attendre un peu plus longtemps avant de les voir arriver. Mais ils sont déjà là, plus d'un mois avant la cérémonie.



Certes, on ignore encore quels sont les films qui vont concourir cette année aux Oscars. La liste des nominés sera connue le 24 janvier prochain, tandis que la cérémonie des récompenses se déroulera le 26 février 2017. Mais certains sont déjà fortement pressentis, comme La La Land : il était donc quasiment inévitable qu'ils se retrouvent sur les réseaux de partage avant leurs sorties en DVD/Blu-Ray, et parfois même avant leurs diffusions dans l'Hexagone. Le site TorrentFreak vient de remarquer que quelques films potentiellement nominés aux Oscars viennent de débarquer sur les réseaux p2p. On y trouve donc des œuvres comme La La Land précédemment cité, mais également Moonlight, Premier Contact, Traque à Boston ou encore Les figures de l'ombre.



>> Cinéma : les films geeks les plus attendus en 2017

Estampillées DVDScr (pour DVD/Screener), ces versions piratées de gros blockbusters ne sont pas toujours de très bonne qualité, mais elles permettent de satisfaire les plus impatients (dans l'illégalité, il va sans dire). Le site TorrentFreak remarque par ailleurs que les pirates se sont faits un peu plus discrets que d'habitude. 5 films qui débarquent illégalement sur la Toile à la mi-janvier, « le nombre de screeners est le plus bas jamais obtenu jusqu'à présent ». Les pirates rencontreraient-ils davantage de difficulté à obtenir des films piratés ?

Crédit capture : TorrentFreak.