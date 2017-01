Les super-héros en tête des films les plus piratés en 2016

Comme tous les ans, le site Torrentfreak, spécialisé dans l’actualité du téléchargement illégal, a dévoilé le classement des films les plus piratés de l’année. Comme toujours, les blockbusters en général, et les super-héros en particulier, figurent en bonne place.

Vendredi dernier, pour dresser un bilan de l’année 2016 un peu particulier, le site Torrentfreak a établi le classement des films les plus téléchargés en peer-to-peer. Alors que les plateformes de téléchargement illégal étaient trustées en 2015 par Interstellar, Furious 7 et Avengers l’Ère d’Ultron, ce sont surtout des super-héros qui se hissent dans le classement des dix films les plus téléchargés en 2016 selon le site spécialisé.

En effet, parmi les dix films du classement, on retrouve cinq blockbusters de la Fox, Warner ou Marvel : Deadpool, Batman v Superman, Captain America Civil War, X-Men Apocalypse et Suicide Squad. La plupart des autres films sont également des films de genre, qu’il s’agisse de science-fiction (Star Wars VII, Independence Day Resurgence) ou de fantasy (Warcraft). On notera également la présence d’un film d’animation (Le Monde de Dory) et de The Revenant, nommé douze fois aux Oscars l’an dernier.

Voici donc la liste complète des films les plus piratés en 2016 :