Galaxy S8 : encore plus grand, mais sans touche physiques ?

Selon les informations publiées par David Ruddock sur Android Police, le prochain Galaxy S8 de Samsung serait dépourvu de touches de navigation. Pour atteindre ce résultat, la compagnie sud-coréenne installerait un affichage sensible à la pression.

Le Galaxy S8 comporterait des touches virtuelles

Les différentes suppositions relatives sur le prochain smartphone de Samsung se rejoignent sur un point, la firme sud-coréenne essaierait de proposer un appareil avec le plus grand affichage possible. Ainsi, les spécialistes ont annoncé la disparition du bouton home et le déplacement du lecteur d’empreintes digitales vers l’arrière du téléphone.

David Ruddock estime que le constructeur irait plus loin et supprimerait aussi les touches de navigation. Comme sur le Xiaomi Mi Mix, l’écran recouvrerait alors toute la façade. Parmi les différentes options, rendre l’affichage sensible à la pression est techniquement envisageable. L’utilisateur accèderait ainsi à des touches virtuelles qu’il pourrait configurer à sa guise. Actuellement, le 3D Touch d’Apple propose déjà des fonctionnalités similaires.

Cette année, Samsung est passée par toutes les émotions. Alors que le Galaxy S7 Edge est un succès commercial, les rappels du Galaxy Note 7 constituent un véritable coup dur pour sa réputation et ses résultats financiers. Les analystes estiment ainsi les pertes à plus de 15 milliards d’euros. Dans ce contexte, le salut de la compagnie passerait par le Galaxy S8.

>>> Lire aussi : Un écran plus large que prévu sur le Galaxy S8?