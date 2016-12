Final Fantasy a 30 ans, et Square Enix prévoit de fêter ça

Square Enix célèbrera le trentième anniversaire de Final Fantasy en 2017. L’éditeur organisera ainsi un évènement spécial le 31 janvier prochain au cinéma Toho à Roppongi Hills, Tokyo (Japon). Notons que cette date coïncide également avec le vingtième anniversaire de Final Fantasy VII qui avait été lancé en 1997. Pour l’instant, le déroulement des festivités et l’identité des participants ne sont pas encore connus. Plus de détails seront apportés ultérieurement.

Square Enix préparerait plusieurs cadeaux

Selon les informations relayées par le site VGLeaks, la firme nippone préparerait plusieurs surprises dans le cadre de ce trentième anniversaire. Elle commencerait par la sortie de deux rééditions : Final Fantasy VII Remake et Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Les avancées technologiques offriraient une nouvelle perspective à ces deux jeux.

Ensuite, l’éditeur mettrait sur le marché une trilogie Final Fantasy XIII. Le coffret contiendrait trois disques et la qualité de l’affichage atteindrait 1080p avec une vitesse de 60 images par seconde. L’ensemble sera composé de Final Fantasy XIII, Final Fantasy XIII-2 et Lightning Returns : Final Fantasy XIII.

Pour le bouquet final, Square Enix intégrerait plusieurs jeux sur un seul disque, il s’agit des épisodes I à IX. Les versions NES et Super NES figureraient également dans ce lot. Le cadeau s’appellerait Final Fantasy 30th Anniversary Collection et il serait disponible en trois formats : standard, collector, et Cristal Complete. En plus des jeux, ce dernier comporterait aussi plusieurs goodies et des films.

