Find my AirPods : Apple vous aide à retrouver vos écouteurs perdus

Apple vient d’ajouter la fonctionnalité « Find my AirPods » à son application « Find my iPhone ». On comprend désormais pourquoi le géant américain avait retiré « Finder for AirPods » de l’App Store. Il s’agissait d’une application qui permettait de retrouver ses écouteurs grâce au signal Bluetooth.



D’après le Wall Street Journal, Apple a ajouté un support pour ses AirPods au sein de l’application « Find my iPhone ». En effet, une des peurs constantes pour les utilisateurs des écouteurs sans fil à la pomme est de perdre un de leurs AirPods. Apple propose donc aujourd’hui une solution afin de les localiser.



La nouvelle fonctionnalité « Find my AirPods » vous donnera la dernière ou l’actuelle position des écouteurs. Le système de localisation ne vous dira pas exactement où se trouvent vos écouteurs dans la maison, mais il vous permettra de savoir si ces derniers se trouvent bien chez vous ou au café du coin. En plus de la géolocalisation, « Find my AirPods » sera capable de faire sonner vos AirPods s’ils sont à proximité.



Rappelons que si vous perdez un de vos AirPods vous devrez dépenser 60 euros. Il s’agit donc d’une aide intéressante que propose Apple. La fonctionnalité « Find my AirPods » sera déployée dans les semaines à venir.

