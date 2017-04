Le festival de musique Coachella n’est pas le lieu le plus recommandé pour les voleurs de smartphones. En effet, un homme nommé Ronald de Jesus Henao s’est fait attraper avec environ 130 téléphones volés lors du festival. Mais il n’a pas été retrouvé par la police et les agents de sécurité sur place. Ce sont des fans qui ont utilisé l’application « Find my iPhone » sur d’autres téléphones pour détecter précisément où leurs appareils se trouvaient.



Ces personnes ont vu sur la carte que celle-ci localisait les iPhone vers le même emplacement et le suspect Ronald de Jesus Henao se déplaçant de façon identique. Ils en ont conclu que leurs smartphones devaient forcément être sur lui et ont ainsi prévenu la police. D’autres indices avaient mis la police et les fans sur la piste car la plupart de ces smartphones disparaissaient à proximité de la tente Sahara où se trouvait le suspect.



Les autorités expliquent que dans ce genre d’évènement un grand nombre de téléphones et appareils électroniques sont généralement volés mais dans ce cas précis il a été plus facile de les retrouver puisqu’ils étaient allumés et surtout les fans ont eu la présence d’esprit de les rechercher et les localiser grâce à l’application.



La plupart des 130 smartphones qui étaient dans le sac à dos de Ronald de Jesus Henao ont été rendus à leurs propriétaires. Quant aux autres, ils ont été donnés au service des objets trouvés du festival Coachella.