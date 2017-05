Les finger Spinner arrivent sur iPhone, et c'est plus nul que les vrais

Les « hand spinners » ont le vent en poupe actuellement. Dans les écoles, au bureau ou dans les lieux publics, ces toupies au design bien particulier comblent les heures creuses de nombreuses personnes. Un phénomène social qui a notamment inspiré les créateurs d’applications mobiles à la recherche d’un succès rapide. Sur l’App Store, Finger Spinner est ainsi devenu l’un des jeux les plus téléchargés.

Le jeu met en scène un « hand spinner » qu’il faut tourner en glissant son doigt sur l’écran. L’objet triangulaire commence la rotation et le joueur gagne des points selon le nombre de tours. Ces points serviront ensuite à améliorer la toupie pour qu’elle tourne plus longtemps ou repousse ses limites en termes de vitesse. Au final, il est possible d’avoir d’autres modèles qui diffèrent surtout par le design et le son émis pendant la rotation.

Les développeurs espèrent monétiser l’application avec des annonces publicitaires qu'elle embarque, en attendant que la mode du « hand spinner » passe. Car pour les joueurs, il n’est pas sûr que l’application puisse séduire tant elle parait inutile.

