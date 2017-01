Fire Emblem : Heroes debarque sur Android le 2 février

Fire Emblem

Fire Emblem : Heroes est le prochain jeu mobile de Nintendo. Il s’agit d’un jeu de rôle stratégique qui rappelle un peu Final Fantasy. La sortie du jeu serait notamment prévue pour le mois prochain sur les smartphonesAndroid.



Fire Emblem : Heroes propose une nouvelle histoire avec des personnages de jeux passés. Les cartes et les univers sont spécialement conçus pour l’écran d’un smartphone. Chaque carte est composée de 8 cases qu’il faut passer une à une. La société a tenu à garder les codes de la franchise pour les fans tout en rendant le jeu facile d’accès à un large public. Ainsi on retrouve bien les différents royaumes qui s’affrontent.



Le prochain jeu mobile sortira le 2 février prochain sur Android. On ignore encore la date de sortie sur iOS mais on suppose qu’il faudra être plus patient. Apple a quant à lui eu l’exclusivité sur le lancement de Super Mario Run qui n’est toujours pas arrivé sur Android.

