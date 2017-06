Firefox 54 veut soulager votre RAM

La dernière version de Firefox ne porte pas vraiment de nouvelle fonction, mais embarque malgré tout une nouveauté majeure, qui devrait permettre de réduire sa consommation en mémoire vive tout en améliorant ses performances. Firefox 54 est en effet désormais capable d’utiliser plusieurs processus pour charger ses différents onglets, contre un seul dans les précédentes versions, ce qui permet de soulager la RAM tout en le rendant plus rapide.

« Il s’agit du plus important changement jamais apporté au code de Firefox », explique Nick Nguyen, vice-président de la branche produit de Firefox, dans une note de blog dédiée à cette nouvelle version. Concrètement, Firefox est désormais capable d’utiliser plus d’un seul et unique processus pour gérer ses différents onglets. À titre de comparaison, Google Chrome gère les choses différemment, en créant un nouveau processus pour chaque onglet ouvert. Par défaut, Firefox 54 passera donc la limite d’un à quatre processus, mais les utilisateurs pourront relever cette limite eux-mêmes dans les réglages du navigateur s’ils le souhaitent.

Concrètement, le résultat est que le navigateur est moins gourmand en mémoire vive, notamment lorsqu’il doit gérer un grand nombre d’onglets en même temps. Le navigateur pourrait ainsi se débarrasser d’un de ses vieux démons, qui était justement une consommation souvent jugée trop gourmande des ressources du système quand certains concurrents parvenaient à de meilleures performances.