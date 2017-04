Firefox promet de mieux gérer l’occupation mémoire

Firefox est certes l’un des navigateurs web les plus utilisés, mais il n’en demeure pas moins que le logiciel consomme d’énormes ressources en mémoire vive. Le problème se fait surtout sentir sur des ordinateurs avec une basse configuration. Pourtant, de nombreux utilisateurs utilisent encore des machines de ce genre d’après Mozilla Foundation. C’est pourquoi les développeurs de l’entreprise travaillent actuellement sur la gestion de l’occupation mémoire. L’ensemble de ces nouvelles fonctionnalités sera regroupé dans un onglet performance.

La grande consommation de mémoire résulte en partie des extensions installées sur le navigateur. Le bouton « optimiser Firefox » facilite leur désactivation et permettra de limiter l’utilisation de la mémoire vive. Cependant, il est toujours possible de réactiver les extensions selon les besoins de l’utilisateur. Mozilla travaille également sur une meilleure gestion du mode multiprocessus qui permettait de gagner en vitesse, mais occasionnait aussi une augmentation de l’accès au RAM. Le navigateur web devrait ainsi offrir plus de flexibilité aux utilisateurs obligés de trouver un compromis entre vitesse et économie de la mémoire vive. Enfin, il suffit de cocher sur des cases afin de désactiver l’animation des onglets et le prefetch ou préchargement de liens.

Mais il faudra s’armer de patience avant que ces nouvelles fonctionnalités n’arrivent sur Firefox puisqu’elles seront attendues sur la version 55. Pour rappel, Firefox 53 est sorti le 18 avril dernier.

