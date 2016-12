Firefox laissera Windows XP et Vista sur le banc de touche en 2017

Alors que beaucoup d’autres les avaient déjà abandonnés, Firefox était l’un des dernier résistants à continuer de s’intéresser à les vieux systèmes d’exploitation Windows XP et Vista. Les vieux PC dotés de ces deux systèmes se voyaient encore apporter une assistance technique et des mises à jour de la part du navigateur de Mozilla. Mais toute chose à une fin, et en ce qui concerne le support Firefox pour XP et Vista, c’est pour bientôt.

Fin du support pour la fin de l’été 2017

En effet, dès mars 2017, les utilisateurs des deux systèmes d’exploitation cités seront automatiquement basculés sur une version “d’assistance étendue” (Extended Support) dont les mises à jours seront moins fréquentes, sélectionnées et éventuellement en retard. On comprend bien que le support pour XP et Vista ne sera plus prioritaire pour Mozilla. Au milieu de l’année quelques grosses updates devraient voir le jour pour préparer un arrêt total des mises à jour dont celles de sécurité en septembre.

Un navigateur toujours opérationnel mais non sans risque..

Au delà de cette date, il sera toujours possible d’utiliser Firefox sur les vieux systèmes XP et Vista. Cependant, les risques de failles de sécurité seront probablement de plus en plus présentes et ne seront plus corrigées. De plus toute éventuelle nouvelle amélioration ne sera pas intégrée au navigateur sous les dits systèmes limitant les utilisateurs à une utilisation plus archaïque. Pour cette raison, Mozilla préconise à ses utilisateurs d’envisager en 2017 un passage vers des systèmes d’exploitation plus récents afin de bénéficier au mieux de “l’internet moderne”.