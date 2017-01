[CES] FLIR Duo : les drones ont enfin droit à leur action cam thermale

FLIR est un acteur reconnu dans le domaine des images thermiques. On peut aussi bien trouver ses caméras sur les engins industriels que sur les iPhone. Sa collaboration avec l’industrie aérienne remonte à plus de 20 ans et récemment, elle a aussi conçu des produits adaptés aux drones. Par exemple, le Zenmuse XT est le fruit d’un partenariat avec DJI. La firme américaine poursuit sur sa lancée et propose une caméra destinée aux appareils plus petits, la Duo.

FLIR vise un public plus large

Par rapport aux modèles lancés par le constructeur américain, Duo coûte moins cher. Il est proposé à 999 dollars alors que la version basique de Vue revient à 1 500 dollars. L’appareil combine une image thermique de 160 x 120 avec un capteur standard de 2 mégapixels. Ainsi, l’utilisateur n’aura pas à choisir entre les deux formats, Duo parvient à les gérer simultanément.

Outre sa configuration à double objectif, ce produit ressemble beaucoup à un GoPro. Ce design s’explique par la volonté de faciliter la compatibilité avec le maximum de drones présents sur le marché. Pourtant, les aéronefs de DJI, le leader du secteur, possèdent déjà une caméra intégrée. Étant donné que FLIR et la firme chinoise ont déjà travaillé ensemble, elles trouveront une solution appropriée.

>>> Lire aussi : CES 2017 : coups de coeur, coups de gueule et bilan du salon high-tech