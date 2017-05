[Bon Plan] Fnac Occasion : de bonnes affaires avec garantie

La Fnac met en avant son service d’articles d’occasion. Retournés par les clients pour diverses raisons, ces derniers sont reconditionnés ou réparés le cas échéant afin de gagner une seconde jeunesse. Chaque fiche produit indique en commentaire l’état de l’article.

Ordinateurs, smartphones, tablettes, TV ou encore consoles, on y trouve de tout et surtout à des prix plutôt intéressants. Bien évidemment, il est toujours possible de trouver moins cher sur ebay ou Leboncoin. L’avantage du service de la Fnac est que tous les produits sont testés et vérifiés et bénéficient également d’une garantie de trois mois. Cerise sur le gâteau, la livraison est offerte.

Pour vous faire une idée, voici quelques exemples des offres disponibles.