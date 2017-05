Nintendo, Samsung, LG, Nokia : la folle évolution des marques high-tech

De Samsung à Nokia, en passant par LG, HTC ou Philips, nos collègues ont ressorti de leurs archives les plus étonnantes histoires des grandes marques de la high-tech. Car toutes ont aujourd'hui un point commun : à l'origine, elles n'avaient rien à voir avec les nouvelles technologies. Samsung fabriquait à l'origine des nouilles et du sucre, Nintendo des cartes à jouer, LG du dentifrice, Sharp des portemines et Philips des lampes à incandescence.

