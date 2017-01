La nouvelle fonctionnalité de Whatsapp indique à vos contacts où vous vous situez

Whatsapp préparerait une fonctionnalité capable de géolocaliser vos contacts en temps réel. La société n’a pas officiellement annoncé la nouvelle, mais des captures d’écran ont fuité sur le net.



La nouvelle fonctionnalité de Whatsapp permet à un groupe d’amis de se localiser les uns les autres en temps réel. Cette nouvelle utilisation de Whatsapp peut être très utile dans certaines situations. Par exemple, lorsqu’un groupe d’amis veut se retrouver, mais une personne du groupe a du mal à se situer. Grâce à l’application, cette personne pourra voir la localisation de ses amis pour les rejoindre. De même, lorsque certains membres sont en retard au rendez-vous, vous pourrez savoir dans combien de temps ils arriveront en fonction de leur localisation.



Sur les captures d’écran de la version bêta qui ont fuité, on aperçoit que la fonctionnalité sera désactivée par défaut. Ne soyez donc pas effrayé, votre localisation ne sera pas donnée à moins que vous ayez activé la fonctionnalité.



La nouvelle fonctionnalité sera disponible sur Android et iOS. On ignore toutefois la date de disponibilité au public.

>>>>>> Lire aussi : Whatsapp : une "porte dérobée"permettrait d'avoir accès à vos conversations