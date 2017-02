Ford smartlink : le gadget pour connecter les voitures non connectées

Le Smartlink est compatible, pour le moment, avec les voitures Ford sorties entre 2010 et 2016, qui ne sont pas équipés de modem. Ce gadget offre une connexion Wifi qui peut accueillir jusqu’à 8 appareils et propose plusieurs services comme le démarrage à distance, le verrouillage et le déverrouillage via smartphone, la localisation du véhicule et les alertes en cas de dépassement de la limitation de vitesse.

« Le Smartlink surprendra et émerveillera les propriétaires des modèles récents de Ford grâce aux fonctionnalités de connectivité les plus vogues d’aujourd’hui » a expliqué le Vice-Président Exécutif du marketing mondial, des ventes et du service de Ford, Stephen Odell.

Un partenariat avec Delphi Automotive et Verizon Wireless

Ford s’est en effet associée à Verizon Wireless et Delphi Automotive pour mettre en œuvre cette clé et son développement, incluant la conception, les tests et la fabrication, qui a pris deux ans. Pour l'instant ce service n'est prévu qu'aux Etats-Unis.

« De la sécurité à la performance, nous avons effectué des essais approfondis et réalisé un certain nombre d’améliorations afin d’assurer que le Ford Smartlink améliore l’expérience de nos clients », a déclaré le Directeur Technique de la firme, Raj Nair.

