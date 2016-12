[CES] Ford présenterait une nouvelle voiture hybride

C’est trois ans après le lancement de sa première voiture autonome Fusion Hybride que Ford prévoit d’en sortir une nouvelle version courant janvier 2017. La Sedan Fusion Hybrid à conduite indépendante devrait être prête juste à temps pour le CES 2017 à Las Vegas ainsi que le North American International Auto Show du mois prochain à Detroit. D’après Chris Brewer, ingénieur chef de projet de chez Ford, la nouvelle version de cette Fusion Hybrid sedan, gardera l’utilisation de la plate-forme : “Ford Autonomous”. Cependant 2 changements majeurs ont été sujets du focus pour la voiture de 2017 : la puissance du processeur, la technologie de capteurs.

Une plus grande vitesse de traitement

Le processeur de la voiture next-gen se logera à présent dans le coffre de la voiture. Une amélioration matérielle très puissante permettra à la voiture de générer 1 terabyte de données par heure. Chose qui se montrera fort utile pour la navigation en ville ou encore la reconnaissance d’objets pendant la conduite.

Les capteurs LiDAR

Le nombre de capteurs LiDAR a été réduit de 4 à 2. Ils sont maintenant implantés dans une sorte d’antenne située au-dessus des rétroviseurs latéraux. Chacun permet au véhicule d’avoir une vue de 360 degrés et une profondeur de champ d’environ 60 mètres dans chaque direction.

La voiture sera dotée de 3 caméras sur le toit ainsi que d’une 4e derrière le pare-brise, permettant ainsi un fil continu d’images des piétons ainsi que des autres véhicules afin d’optimiser la conduite autonome.



D’autres entreprises sont sur le coup de la voiture sans chauffeur. General Motors dit pouvoir bientôt tester sa nouvelle Chevrolet Bolts, tandis que Google aurait déclaré que sa Waymo aurait déjà plus de 3 millions de kilomètres au compteur. On peut aussi penser aux voitures autonomes de chez Uber ou encore à l’AutoPilot de Tesla… Tout cela promet une concurrence des plus acharnée.



Ford compte sur la construction d’au moins 90 Fusion Hybrid pour sa phase de test et espère que ces voitures seront utilisées par les services de “ridesharing” (une sorte de covoiturage) dès 2021.