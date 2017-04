Ford dévoile une voiture hybride pour la police américaine

Alors que le gouvernement américain subventionne les voitures électriques, il n’était qu’une question de temps avant que les forces de police envisagent sérieusement de passer à l’électrique. Le nouveau Ford Police Responder Hybrid Sedan pourrait bien les séduire. Dans les courses poursuites, son moteur électrique offre une accélération conséquente pendant que le moteur thermique apporte une puissance supplémentaire.

Le travail de l’équipe d’ingénierie de Ford est allé au-delà de la performance des moteurs. Une suspension lourde et un système de refroidissement renforcé ont été introduits en plus d’un alliage spécial pour les jantes. Les portes blindées constituent également un argument de vente tout comme la conception des sièges tenant en compte les ceintures d’équipement des agents. Les anciennes grosses cylindrées de la police pourraient ainsi céder la place aux hybrides d’autant plus qu’un tel changement occasionnera 3.800 dollars d’économie en carburant par an et par voiture.

En outre, la Ford Police Responder Hybrid Sedan permet de réduire les charges liées à l’entretien du moteur thermique puisque la batterie lithium-ion offre une autonomie de 96 kilomètres très utile pour la patrouille. Ce n’est qu’à partir de 95 kilomètres à l’heure que le couple fonctionnera à plein régime. Le constructeur automobile commencera les premières livraisons à la fin de cet été 2017 alors que les commandes s’ouvrent déjà dans tous les États américains.

> > > Lire aussi Lyft lève 500 millions de dollars et sa valeur monte à 7,5 milliards de dollars