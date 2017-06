Les 4 Fantastiques : plus qu'un nouveau film, une récidive

L'information provient du site Bleeding Cool : La Fox, qui détient toujours les droits sur Les 4 Fantastiques, plancherait actuellement sur un nouveau film. À croire que le marasme cinématographique dans lequel s'est enfoncé le film de 2015 n'a pas suffi à la majore.



S'il y a des personnages Marvel qui n'ont jamais connu le succès sur grand écran, ce sont Les 4 Fantastiques. Un film finalisé, mais qui n'est jamais sorti en salle en 1994, deux adaptations très médiocres dans les années 2000, et un authentique nanar en 2015 : voilà à quoi se résume la carrière de l'équipe de super-héros. Mais la Fox n'a pas dit son dernier mot, et il semble que la multinationale travaille désormais sur un autre projet lié à l'univers des 4 Fantastiques. Histoire de faire table rase du passé, la Fox envisagerait de mettre en avant non pas le couple Reed Richard (Mr Fantastique) / Sue Storm (La Femme Invisible), mais ses enfants. Franklin et Valeria feraient équipe avec les deux autres membres historiques de l'équipe, à savoir Ben Grimm (La Chose) et Johnny Storm (La Torche).



Par conséquent, le film s'adresserait à un jeune public. Aux commandes de ce projet, on trouverait Seth Grahame-Smith, un scénariste et producteur qui a déjà travaillé sur... Les 4 Fantastiques de 2015. Bien entendu, aucun casting ni aucune de sortie n'ont pour l'instant été annoncés et tout ceci n'est pour l'instant qu'à l'état de rumeurs. Mais il est très probable que la Fox ne lâche pas ses super-héros, car toute inactivité cinématographique de quelques années entraînerait un retour automatique dans le giron de Marvel Studios.



En attendant, la Fox a de toute façon d'autres films Marvel en préparation, comme New Mutants (sortie probable le 4 avril 2018), Deadpool 2 (30 mai 2018), Dark Phoenix (31 octobre 2018).