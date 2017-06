Foxconn insider divulgue des informations concernant les prochains appareils Apple

Des employés de Foxconn insider aurait dévoilé des informatiosn à Reddit concernant les produits Apple à venir dont l’iPhone 7S, l’iPhone 8, le Siri Speaker, les lunettes connectées, etc. Apple est censé en dire plus à propos de ces produits lors du WWDC qui a lieu aujourd’hui.

Apple a récemment investi dans la réalité augmentée. Foxconn insider a déclaré que la technologie servait au développement de nouvelles lunettes intelligentes qui porte pour l’instant le nom de Project Mirrorshades. Les lunettes reposeraient beaucoup sur la notion de mouvement. Dans le cas d’applications comme Tinder par exemple, l’utilisateur pourrait utiliser sa tête pour passer d’un profil à un autre. Toutefois, le Project Mirrorshades a de fortes chances d’être annulé, car la batterie serait trop coûteuse.

En ce qui concerne l’iPhone 8, l’équipe confirme que la production a été repoussée et les différentes fuites ne correspondent pas forcément au rendu final du smartphone. L’iPhone 8 serait en effet plus similaire à l’iPhone7. Il serait équipé d’une reconnaissance faciale et embarquerait un scanner Retina situé dans la caméra avant. Il serait également doté de 3 GB de RAM et serait résistant à l’eau.

Lors de la conférence, Apple devrait présenter son enceinteconnectée, le Siri Speaker. Foxconn Insider déclare que l’enceinte aurait un design similaire au Macbook Pro mais en plus petit. Il devrait être disponible vers la fin de l’année.

Enfin parmi les principaux appareils attendus, Apple est censé mettre à jour son MacBook Pro. D’après les employés de Foxconn insider, Apple aurait pensé à plusieurs design différents. La couleur blanche pourrait également refaire son retour. Le MagSafe pourrait également revoir le jour dans 12 à 18 mois.



Si la plupart de ces informations ont été accompagnées de documents et d’autres preuves, leur véracité reste difficile à vérifier. Il faudra donc attendre la WWDC et la présentation d’Apple pour confirmer toutes ces informations.



