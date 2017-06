Free Mobile arrive dans les DOM-TOM

Le directeur général de Free, Maxime Lombardini, avait annoncé en février dernier l’arrivée de l’opérateur de télécommunications à la Réunion et à Mayotte. Sans donner une date précise, il avait indiqué que « le service devrait être disponible bientôt ». Maintenant, tout semble en place et Free Mobile opère désormais aux côtés d’Orange, SFRReunion et Only par l’intermédiaire de Telco OI.

En effet, le Groupe Iliad, la maison mère de Free Mobile, est coactionnaire de Telco OI qui exploite déjà un réseau mobile 2G/3G sur l’île. Depuis fin 2016, la filiale fait partie des opérateurs qui ont reçu les autorisations de l’ARCEP pour l’utilisation des bandes de fréquences associées à la 4G, à La Réunion et à Mayotte. Les Réunionnais ont ainsi découvert la mention « FREE MOBILE RE » en faisant une recherche des réseaux sur leurs appareils mobiles.

Les autorisations délivrées par l’ARCEP dans les départements d'outre-mer concernent également Free Mobile qui pourra lancer la 4G en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à St Barthélemy et à St Martin. Il s’agit ainsi d’un important projet dont le budget devrait monter à 100 millions d’euros.

