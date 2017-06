Free Mobile étend son roaming de 5 à 25 Go

Bonne nouvelle pour les abonnés au forfait à 19,99 €/mois Free Mobile : l'opérateur passe son roaming à 25 Go. Dans la foulée, le forfait à 2 euros s'adapte à la législation européenne et offre davantage de consommation de data depuis la France, les DOM et l'Europe.



Les abonnés au forfait de Free Mobile à 19,99 €/mois (ou 15,99 €/mois pour ceux qui sont également abonnés à la Freebox) bénéficiaient jusqu'à présent de 5 Go de data lorsqu'ils voyageaient. L'opérateur vient d'étendre cette possibilité de consommation en roaming à 25 Go. L'offre est valable en Europe, dans les DOM, en Israël, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Afrique du Sud, aux Etats-Unis et au Canada. En revanche, pas de 4G à l'horizon : les 25 Go concernent uniquement la 3G. En cas de dépassement, il vous en coûtera 0,009 € par Mo depuis l'Europe et les DOM. Pour les autres destinations, cela se joue au cas par cas.



Dans le même temps, Free Mobile fait évoluer son forfait à 2 euros. Les abonnés profitent désormais de 50 Mo de data depuis la France métropolitaine, et de 50 Mo depuis les DOM et l'Europe. Les SMS et MMS sont illimités depuis la France métropolitaine les DOM et l'Europe, tandis qu'il est possible de téléphoner pendant 2 heures depuis ces mêmes localisations. En revanche, et contrairement au forfait à 19,99 €/mois, le dépassement est plus cher, puisqu'il passe à 0,05 €/min pour les appels vers les fixes et les mobiles, et à 0,05 €/Mo pour la consommation de data. Gare au hors forfait, en somme...