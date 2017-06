Free Mobile en vente-privée le 22 juin !

Demain, s’ouvrira sur Vente-privée.com une offre sur les forfaits mobiles de Free.



Conservant toujours sa ligne de conduite, le site de vente en ligne ne fait pour l’instant qu’annoncer cette prochaine vente sans en divulguer le contenu. Néanmoins, l’indication « forfait mobile » laisse peu de doute quant à la teneur de cette prochaine vente.



Il s’agirait donc de casser une nouvelle fois les prix de son forfait à 20 € par mois. Régulièrement, cet abonnement se retrouvé bradé sur le site de Jacques-Antoine Granjon. Le pic a été atteint en mars dernier avec un prix historiquement bas de 2,99 €/mois pendant un an. Cette offre comprenait bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités, mais aussi tous les avantages ajoutés récemment au forfait Free Mobile, soit les 100 Go de données en France ainsi que les 25 Go de données à l’étranger (en 3G).

>>> Free Mobile étend son roaming de 5 à 25 Go

L’opérateur pourrait remettre le couvert avec une promotion similaire. Rappelons que d’habitude, l’offre n’est valable que durant un an après souscription, après quoi elle récupère son tarif initial (19,99 €/mois ou 14,99 €/mois pour les abonnés fixe Free). Tout le monde peut en profiter, sauf ceux qui sont déjà chez Free Mobile. La vente privée Free Mobile débutera demain 22 juin à 19 heures.



>>> Vérifiez votre couverture réseau