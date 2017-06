3G : Free Mobile rend l'argent

Suite aux déboires qu’a pu connaître son réseau 3G, Free Mobile reverse de l’argent à ses clients abonnés à son service entre janvier 2012 et octobre 2015.

Cette démarche a été entreprise grâce à l’intervention de l’UFC Que Choisir. L’association avait saisi la justice en janvier 2013. Elle reprochait alors à Free Mobile de fournir de mauvais débits ainsi qu’une mauvaise qualité de service. L’opérateur et l’UFC ont passé un accord en faveur du consommateur.



Aujourd’hui, Free Mobile consent à dédommager une partie de ses clients. Pour profiter de ce geste, il faut en faire la demande via son compte sur le site de l’opérateur. Il faut avoir été abonné sur la période précitée et l’être encore aujourd’hui.



La compensation se mesure à hauteur de 1 euro par mois de dérangement et pour un maximum de 12 mois, soit 12 €. Un bien maigre butin comparé aux problèmes rencontrés. Lancé en 2012 avec le réseau 3G d’Orange, Free Mobile a peu à peu déployé son propre réseau. Pour autant, ce dernier s’était avéré de piètre qualité lors de la bascule entre celui d’Orange et le réseau de Free Mobile.

