Bouquets arabe et vietnamien : Freebox TV gagne sept chaînes

Free ajoute deux nouveaux bouquets à son offre Freebox TV, Telekidz et le bouquet vietnamien, pour un total de sept chaînes supplémentaires. L’offre audiovisuelle de Free continue de s’enrichir. Aujourd’hui ce sont des chaînes internationales qui rejoignent ses rangs. Comme son nom l’indique, le bouquet vietnamien regroupe des canaux vietnamiens, quatre en tout (VTV1, VTV3, HTV9 et VTC10). Une première chez un opérateur français. Ils brossent l’ensemble des catégories avec de l’information, du divertissement, de l’histoire et une chaîne généraliste.

Telekidz s’adresse quant à lui au jeune public. En langue arabe, il rassemble une chaîne éducative (Al Rawda), une autre consacrée aux dessins animés (Basma) et une dernière plus généraliste et culturelle (Majid). Chacun de ces bouquets est disponible dès aujourd’hui. Ils ne sont pas compris dans l’abonnement initial et requièrent un paiement mensuel supplémentaire de 2,99 € par bouquet.

