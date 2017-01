Fret Zeppelin pour jouer de la guitare comme un dieu

Les amateurs de guitare trouvent des centaines de sites spécialisés ainsi que des cours de guitares sur Internet. Mais certains n’arrivent pas à tenir le cap et perdent leur motivation au fil du temps. Rien n'est perdu, il existe un nouveau moyen pour apprendre la guitare et espérer arriver à lun niveau très correct. Il s’agit de Fret Zeppelin qui fait actuellement l’objet d’une campagne de financement sur Kickstarter.

Des diodes comme guides

Fret Zeppelin permet de transformer la manche d’une guitare en un instrument d’apprentissage. L’appareil s’appuie sur des diodes accrochées à une armature et qui occuperont les cases du manche. Le système permet de savoir où poser les doigts pour former un accord ou entamer une mélodie.

Le gadget se synchronise avec une application mobile et il pourra traduire un morceau à partir d’un smartphone ou d’une tablette. L’utilisateur n’aura plus qu’à suivre les lumières avec ses doigts pour reproduire le morceau et apprendre à son rythme. Les diodes peuvent changer de couleur et offrir un meilleur aperçu des accords. Fret Zeppelin peut être monté sur tous types de guitares et ses fondateurs ont récolté près de 151 000 $ en quelques jours alors qu’ils visaient la somme de 48 000 $. Au final, les amateurs de guitare devront débourser pas moins de 199 € pour mettre la main sur ce gadget prometteur.

