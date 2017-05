Une fuite dévoile la prochaine montre connectée Fitbit

Fitbit n’a pas encore annoncé sa montre connectée que des photos de l’appareil sont déjà apparues sur le Net. Plusieurs fuites laissent en effet voir ce à quoi pourrait ressembler la montre connectée de la célèbre compagnie.

Sur les images qui ont fuité, le design de la montre connectée connue sous le nom de code « Project Higgs » semble très similaire aux bracelets Fitbit en général. Le design rappelle en effet le modèle Blaze qui a été lancé en 2016. « Project Higgs » a en effet un grand écran carré et possède des boutons physiques ainsi qu’en bracelet élastomèrequi ressemble exactement à celui du Blaze.

Yahoo Finance qui a publié en premier les photos, déclare quela montre connectée sera équipée d’un GPS et d’un capteur cardiaque. Il serait également possible d’effectuer des paiements sans contact et d’écouter de la musiquedepuis certains services de streaming. En terme d’autonomie, la batterie offrirait environ quatre jours d’utilisation. Avec cette nouvelle montre connectée, Fitbit prend le pari qu'il y a encore un marché pour la montre connectée. Yahoo Finance a également publié des photos des écouteurs Bluetooth de Fitbit, connu sous le nom de code « Parkside ».



>>> Lire aussi : Montblanc dévoile Summit, sa montre connectée Android Wear